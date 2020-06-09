بعد مؤتمر شاكر.. كيف طورت الكهرباء خدماتها للمواطنين؟

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه سيتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رسميا اعتبارا من الشهر المقبل، وفتح باب تلقي طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة بدءا من 1 يوليو.

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أنّ هناك 5 آلاف مواطن استخدم خدمة شحن عداد الكهرباء بالهاتف المحمول، لافتا إلى أنّه سيكون متوفر كروت nfc بشركات التوزيع بدءا من 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن مصر تقدمت 68 مركزا خلال الـ 5 سنوات الماضية.

كما أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات مقبلة، أي إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021، حيث أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017.

منذ النصف الثاني من عام 2014، شهد قطاع الكهرباء تطورات ملموسة بخدامته للمواطنين، ومن أبرزها:

- تنفيذ 153 مشروعا، منها "8 لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتدشين هيئة المحطات النووية".

- تدشين 26 محطة إنتاج كهربية، بقوة 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعفا قدرة السد العالي.

- القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء بإضافة إلى 3636 ميجاوات، حيث إنه منذ أول يونيو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال مطلقا.

- تم تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، حيث تبلغ القدرة الحالية منها أكثر من 5852 ميجاوات.

- تدشين محطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرة 27501 ميجاوات.

- تنفيد مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بإجمالي قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات.

- بلغت إجمالي استثمارات في مجال نقل الكهرباء على الجهود المختلفة "محطات محولات، خطوط نقل"، خلال تلك الفترة من منتصف 2014 حتى مارس 2019، حوالي 53 مليار جنيه.

- الانتهاء من 10 محطات محولات، وجاري إنشاء 12 أخرى، والتعاقد على 7 آخرين.

- تنفيذ الخط الكهربائي برج "العرب الترفيهية / مرسى مطروح" بجهد 500 كيلو فولت، وتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروع شرق العوينات جهد 500 كيلوفولت (محطات محولات+ خطوط)، وربط منطقة الساحل الجنوبي الشرقي جهد 220 كيلوفولت (محطات محولات+ خطوط).

- كما تم تنفيذ الخطة الطموحة لتحديث شبكات توزيع الكهرباء وتحديث مراكز التحكم وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.

- إحلال وتنفيذ 35291 من إجمالي 43323 عمود جهد متوسط على مستوى الجمهورية بنسبة تنفيذ 81 %.

- إحلال وتنفيذ 158051 من إجمالي 227840 عمود جهد منخفض على مستوى الجمهورية بنسبة تنفيذ 69%.

- الانتهاء من ميكنة وربط أجهزة الحاسب ببرنامج الشباك الواحد بـ 465 مركز خدمة من إجمالي 472 مركزا.

- الانتهاء من تجهيز مراكز الخدمة مدني بصالة خدمة عملاء وفقا لاحدث النظم لـ 424 مركز خدمة.

- تم تركيب حوالي 6,7 مليون عداد مسبق الدفع حتى أبريل 2019 يتم تصنيعها عن طريق 5 شركات محلية.

- يجري تنفيذ مشروع تركيب نحو 250 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى مراكز البيانات طرق الاتصال بها في نطاق 6 شركات موزعة بالقاهرة والوجه البحري.

- تنفيذ 3 محطات بنظام الدورة المركبة بقدرة 4800 ميجاوات لكل منها بالتعاون مع شركة سيمنز، و3 آخرين بخارية.

- تدشين مشروعات إنتاج الكهرباء النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة "رياح - شمسي - مائي" بإجمالي قدرة 2353 ميجاوات.

مشروعات مستهدفة في العام الجديد:

- إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 145 ميجاوات.

- زيادة الطاقة المولدة إلى 198,147 مليار كيلو وات في الساعة بنسبة تطور 2,03% عن العام المالي المتوقع 2019/2020.

- خفض معدل استهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س).

- زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كل الجهود إلى 165,4 مليار ك.و.س.

- رفع عدد المشتركين إلى 38,7 مليون مشترك.

- تنفيذ استثمارات بنحو 32,4 مليار جنيه.

- الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.

- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

- استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات من أهمها: إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.

- استكمال مشروع تركيب العدادات الذكية، والاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدما وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.