صور.. ضبط "فرش كورونا" في سوق المنصورة.. ورئاسة الحي: "نصابين"

تحفظت حملة مكبرة من رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على كمية أدوية مجهولة المصدر يروج الباعة الجائلون لها على أنها علاج لفيروس كورونا المستجد.

استهدفت الحملة منطقة سوق الشيخ حسانين، حيث تمكنت من ضبط كميات متنوعة من الأدوية مجهولة المصدر ما بين مستعملة ومنتهية الصلاحية، تباع بواسطة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض بالسوق.

وجرى التحقق مما يجري تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بالترويج لعقاقير مجهولة المصدر كونها علاج لفيروس كورونا في أحد الأسواق العشوائية، بحسب بيان صادر عن الحي.

وأوضح البيان، أن الباعة الجائلين ينصبون على المواطنين عن طريق الترويج لتلك الأدوية كونها علاج لفيروس كورونا.