بالكمامة وشهادة الميلاد.. الصحة تبدأ حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال

بدأت وزارة الصحة حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018.

"الصحة" تشترط وجود مرافق واحد فقط مع الطفل منعا للتزاحم

وأكّدت وزارة الصحة ضرورة إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم، مشددة على ضرورة إحضار مرافق واحد مع الطفل لمنع التزاحم، مؤكدة أنَّ التطعيم موجود في مكاتب الصحة.

وتستهدف الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة 6 ملايين طفل، كما تهدف منع خطورة 15 نوعًا من الأمراض، وتستهدف أيضا الحملة الأطفال المصريين وغير المصريين وستكون عن طريق الحقن وليس التطعيم.

يُشار إلى أنَّه تمّ تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، ورغم ذلك تنفق وزارة الصحة والسكان حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.