جهود بيطرى البحيرة خلال مايو: علاج ورش 10 آلاف و731 رأس ماشية

استعرضت محافظة البحيرة، جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو الماضي، التى أسفرت عن علاج إجمالى عدد 9518 رأس ماشية "١٩٠٨ رأس ماشية أمراض باطنة - ٥٢ حالة جراحة - ٦١ رأس ضد طفيليات الدم - ٧٤٩٧ ضد الطفيليات الداخلية".

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه تم رش ١٢١٣ رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وذلك من خلال إدارة الرعاية بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الاهتمام الكامل بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات اللازمة لها، للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية.