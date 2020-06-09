توفى بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن "نكورونزيزا" رئيس بوروندي الراحل

أعلنت حكومة بوروندي، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس بيير نكورونزيزا، بسبب نوبة قلبية، عن عمر يناهز 56 عامًا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الفرنسية الإخبارية -في نشرتها باللغة الإنجليزية- في نبأ عاجل لها نقلًا عن حكومة بوروندي.

"الوطن".. تستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن بيير نكورونزيزا، رئيس بوروندي الراحل.

- ولد بيير في 18 ديسمبر 1963 في مدينة بوجمبورا العاصمة البورندية، والده كان سياسيا انتخب عضوا في البرلمان البوروندي عام 1965 وحاكما لاثنين من المقاطعات البوروندية قبل اغتياله أثناء العنف الطائفي في البلاد عام 1972، حسب صحيفة لورين في بروندي.

- تلقى تعليمه في المدارس الابتدائية في مقاطعة نغوزي والتحق بمدرسة ثانوية في كيجاتا قبل تخرجه من جامعة لبوروندي في عام 1990، وعمل محاضرا في جامعة بوروندي.

- انضم إلى قوات الدفاع عن الديمقراطية في عام 1995 كجندي بسبب هجوم جيش التوتسي على حرم الجامعة، وقتل فيها نحو 200 طالب، كما صرح في لقاء صحفي فيما بعد.

- ترقى داخل الحركة حتى عين نائب الأمين العام لمجلس الدفاع عن الديمقراطية في عام 1998، في عام 2001، انتخب رئيسا للمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، وأعيد انتخابه لمنصب الرئيس في أغسطس 2004، أواخر عام 2003، عين وزيرا للحكم الرشيد في الحكومة الانتقالية للرئيس دوميتيان ندايزيى.

- في عام 2005، تم ترشيح نكورونزيزا باعتباره ممثلا عن حزبه للرئاسة، وانتخب رئيسا بالتزكية من قبل أعضاء البرلمان "التي تقوم بدور الهيئة الانتخابية" في 19 أغسطس عام 2005 وتولى مهام منصبه يوم 26 أغسطس عام 2005.

- في عام 2015، أعلن عن رغبته بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، في خطوة اعتبرتها المعارضة خرقًا للدستور نظرًا لأنه يمنع الترشح لرئاسة الجمهورية ثلاث مرات متتالية، إلا أن أنصاره قالوا بأن الفترة الأولى لا تحتسب كونها كانت تعيينًا من قبل البرلمان وليست انتخابًا من قبل الشعب، حسب صحيفة واشنطن بوست.