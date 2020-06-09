"بقى البريمو".. عشاق الكرة يتحدثون عن الدوري الألماني بعد توقف النشاط

"الكورة هي حياتنا".. شعار يرفعه دائمًا عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، يتابعون ذلك الجلد المدور بشعف كبير، يتركون من أجل مبارياته الغالي والنفيس، يتعصبون خلال مشاهدة اللقاءات ويرتفع الأدرنالين مع كل فرصة ضائعة، وبعد صافرة الحكم، يغوصون في بحور التحليل وتكتيك اللعبة، وبين يوم وليلة ذهب كل ذلك مع الريح، ولم يعد هناك نشاط كروي نهائيًا في العالم كله.

فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ذلك الوباء العالمي الذي حال بين الكرة وعشاقها، وأجبر الحكومات في كل بلاد العالم أن يتخذوا قرارات بإيقاف النشاط الرياضي في بلادهم، خوفًًا من انتقال العدوى.

وعقب شهور بدون كرة، ذاق فيهم عشاق المستديرة مرارة الأيام بدونها، زفت ألمانيا خبر سعيد للعالم، وهو عودة الدوري الألماني، الأمر الذي اعتبره متابعي كرة القدم بمثابة عودة الأكسجين للجسد.

وعلى الرغم من أن الدوري الألماني لم بكن من الدوريات المفضلة لدى مشاهدي الدوريات الأوروبية، كونه دوري ضعيف المنافسة، ومستويات الأندية به ليست قوية، ولكن توقف كل الدوريات جعله الدوري الأهم والأبرز في تلك الآونة، لذا تواصلت "الوطن" مع بعض متابعي الكرة العالمية، والذين أضحوا متابعين للدوري الألماني بشغف منذ بدأه.

توقف الدوريات أجبر إسلام محمد على مشاهدة مباريات "البوندسليجا"، ليكتشف أن بها مواهب تستحق المشاهدة، "الواحد مش عارف يتفرج على كورة، والكورة وحشته، فقررت اتفرج على الدوري الألماني وأمري لله".

وعلى الرغم من جودة الدوري المتوسطة، إلى أن فريق بايرن ميونخ هو الأقرب لحصج اللقب من وجهة نظره، "هو دوري مش بطال في مواهب كويسة وقريب هتسمع، وأنا بشجع بايرن ميونخ من زمان وهي اللي هتاخد الدوري إن شاء الله".

يتفق رأي أحمد رضا مع إسلام، في أن الفريق البافاري هو الأقوى في الدوري الألماني، وعلى الرغم من أنه مشجع لبروسيا دورتموند ولكنه يراها خارج المنافسة، "بايرن ميونخ في ليفيل عالي وبقيت الفرق في ليفيل تاني خالص، أنا بحب دورتموند أكتر، بس هي مش في مستواها الطبيعي والبطولة محسومة للبايرن".

بعد توقف جميع الأنشطة الرياضية، وجد أحمد ضالته في مشاهدة الدوري الألماني، الذي أصبح وجبة دسمة للجماهير على حد وصفه، "برغم إنه مش شيق بس مقدمناش حاجة تانية نتفرج عليها غيره".

بداية الدوري الألماني كانت ساخنة للغاية، حسبما وصف يوسف محمد عاشق بايرن ميونخ، حيث بدأ بمباراة قوية بين شالكة وبروسيا دورتموند، ثم جاء الديربي بين بايرن ودورتموند ليكمل جمال الصورة.

"أنا مش متابع للدوري الألماني بس كورونا أجبرتني اتفرج عليه،لأنه بدأ قبل كل الدوريات، لكن لسه مفيش منافسة والبايرن لسه راكبة"، يقول يوسف.