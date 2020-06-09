انتحار طالبة ثانوية عامة خوفا من الامتحان بأسيوط

أقدمت طالبة ثانوي عام على الانتحار بتناول حبوب الغلال السامة خوفا من الامتحانات بمركز القوصية بأسيوط و أمرت نيابة المركز، برئاسة المستشار ممدوح صلاح التهامي، وكيل النائب العام بعرض الجثة وتشريحها بواسطة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي بوصةل " أ.ف.إ" 18 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي مصابة بغيبوبة تامة و هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز وبسؤال أسرة الطالبة أكدوا أن الوفاة نتيجة تناولها حبوب الغلال السامة لها بقصد الانتحار وأضافت أسرة الطالبة أن المنتحرة طالبةبالصف الثالث الثانوي وفى الفترة الأهيرة كانت تعانى من اضطرابات نفسية وتعانى من حالة رعب الدائم لمجرد ذكر الامتحانات.

وذلك بسبب قرب موعدها جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة التى أمرت وأمرت بتشريح الجثة واستخراج تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة وملابساتها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.جرى تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار استخراج التصريح بدفن الجثة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.