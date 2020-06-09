قبل تونس.. 8 دول أدرجت جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا

تواصل الدول اكتشاف الجانب الإرهابي من تنظيم الإخوان، حيث أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه تقدم بمشروع لائحة للبرلمان، ينص على إدراج جماعة الإخوان، وذراعها السياسي ممثلًا في حركة النهضة، على قائمة التنظيمات الإرهابية.

لكن قبل مشروع اللائحة الذي سيناقشه البرلمان التونسي، يجب الإشارة إلى أن دولًا عدة أدرجت جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب، منها روسيا التي تعد أول دولة أجنبية أدرجت التنظيم في 28 يوليو 2006، ضمن قائمة ضمت 17 منظمة.

وجاء القرار الروسي بعد أعمال العنف التي قامت بها الجماعة في مناطق شمال القوقاز، التي تحظى بأغلبية إسلامية، وقيامها بتقديم الدعم المالي للعناصر التي تقاتل القوات الروسية، وبناء على هذا القرار مُنع قيادات الجماعة من الوجود على الأراضي الروسية، بعد استشعار موسكو خطورة التنظيم ونشاطاته.

وتأتي دولة كازاخستان كثاني الدول في هذا السياق، حيث أصدرت في 7 مايو 2009 قرارًا بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 منظمة، كان على رأسها جماعة الإخوان.

وفي 5 إبريل 2014، وافق البرلمان الكندي بالأغلبية الساحقة على إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، استجابة لالتماس تقدمت به الجالية المصرية في كندا للمطالبة بحظر أنشطة الإخوان هناك.

وفي 20 يونيو عام 1980، أصدرت سوريا قانون رقم 49 بإعدام كل من ينتمى لحركة الإخوان، وذلك بعدما نفذت الجماعة عددًا من التفجيرات ضد عدد من المنشآت في سوريا، من بينها تفجير البرج الذى كان يوجد بداخله خبراء عسكريون سوفييت حضروا إلى دمشق لتقديم الخبرة العسكرية للجيش السوري، وأسفر الحادث عن مقتل كل من في البرج وهدمه، وبعد ذلك بأشهر قليلة وقعت محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وفي 26 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية، أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي، وجميع أنشطته باتت محظورة، مؤكدة أنه سيتم إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، لتنصيف الجماعة إرهابية، وأنه سيتم توقيع العقوبات المقررة في قانون العقوبات رقم 88، على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.

كذلك اعتبرت المملكة العربية السعودية، جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا في مارس 2014، حيث جاء في قرارها إعلان كل من جماعة الإخوان، وتنظيم "داعش"، وجبهة النصرة، جماعات إرهابية، وإثر ذلك أعلنت السلطات السعودية منح السعوديين المشاركين في القتال في خارج المملكة مهلة 15 يومًا إضافية للعودة إلى البلاد، وجاء القرار السعودي ليعكس مدى التنسيق والتضامن بين الرياض والقاهرة.

وفي نفس العام، أصدرت دولة الإمارات في 15 نوفمبر، مرسومًا حكوميًا بإدراج جماعة الإخوان، وجماعات محلية تابعة لها، على لائحة المنظمات الإرهابية، واعتمدت في مرسومها 83 منظمة أخرى، أبرزها "داعش" و"جبهة النصرة" و"أنصار الشريعة" في ليبيا وتونس، وتنظيم "القاعدة" و"جماعة أنصار بيت المقدس".

كما دخلت موريتانيا ضمن الدول العربية التي اتخذت إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عدد من الجمعيات التابعة للإخوان، حيث حظرت جمعية المستقبل، إحدى أكبر الجمعيات الدينية في موريتانيا، في مارس 2014.