وزير الري السوداني: مصر اقترحت مرجعية مفاوضات واشنطن للتفاوض

وصف وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، مفاوضات سد النهضة مع وزيري الري المصري والإثيوبي بأنها مفاوضات مثمرة وإيجابية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده، منذ قليل، أن مصر اقترحت مرجعية مفاوضات نسخة 1 فبراير 2020 بواشنطن للتفاوض، وأن أثيوبيا اقترحت مرجعية أخرى، وأنها أوضحت إمكانية الرجوع إلى نسخة مفاوضات واشنطن، بينما أكد أن مرجعية السودان كانت مختلفة.

وأشار عباس إلى أنه تم الاتفاق على استمرار 3 مراقبين وتحديد دورهم بدقة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستعقد بشكل دوري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بصورة يومية عدا الجمعة والأحد والتقييم يومي الإثنين والثلاثاء.

وأوضح وزير الري السوداني، أن جلسة اليوم كانت إجرائية وتحدثوا في النقاط الهامة العالقة لكل دولة ولم يتم النقاش حول هذه النقاط.