ترامب يخصص 3 مليارات لدعم الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم إثر كورونا

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخصيص 3 مليارات دولار لدعم الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 450 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ حوالي شهرين.

ونقل موقع "إنكوايرير" الإخباري الأمريكي، عن بيانات الجامعة، اليوم الثلاثاء، والتي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء بلغ 110 آلاف و932 حالة وفاة، من أصل أكثر من مليون و956 ألفا و527 إصابة، وفي المقابل تماثل للشفاء رسميا 506 آلاف مصاب.

ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة "ماساتشوستس" استنادا إلى تسعة نماذج وبائية، يتوقع أن يبلغ عدد الوفيات بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة 127 ألف وفاة بحلول 27 يونيو المقبل.