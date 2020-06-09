أمريكا تعين أول جنرال من أصل أفريقي لقيادة قواتها الجوية بالباسفيك

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مجلس الشيوخ مرر قرارا بتعيين أول جنرال من أصل أفريقي لقيادة القوة الجوية بالباسفيك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

يأتي ذلك بالتزامن مع المظاهرات الأمريكية على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، بعد أن ركع الضابط الأبيض ديريك تشوفين، بركبته على رقبة "فلويد" أثناء اعتقاله في الشارع لمدة 8 دقائق و46 ثانية، ولقي فلويد حتفه بعد نحو 6 دقائق تحت ركبة تشوفين.

وفصل جهاز شرطة مينابوليس الضابط المتهم و3 آخرين من زملائه شاركوا في تقييد حركة "فلويد" أثناء اعتقاله وقتله، كما تم اعتقال "تشوفين"، وتوجيه إليه تهمة القتل من الدرجة الثالثة، فيما يتم التحقيق من قبل عدة جهات أمريكية في الحادث لتوقيع العقاب على الضباط الآخرين.

واندلعت احتجاجات سلمية في البداية ضد مقتل "فلويد" يوم 26 مايو الماضي بمدينة مينابوليس، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وعنف مستمرة ضد الشرطة الأمريكية التي ردت بالغازات المسيلة للدموع ورش الفلفل الحارق.