البنوك وشركات النفط تدفع سوق الأسهم الأوروبية للهبوط

دفعت البنوك وشركات النفط الأسهم الأوروبية للتراجع يوم الثلاثاء مع تحول المستثمرين إلى توخي الحذر قبيل اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.2% بينما هبطت المؤشرات الرئيسية في بورصات فرانكفورت ولندن وباريس في نطاق من 1.6% إلى 2.1%، بحسب رويترز.

وبعد أن سجلت مكاسب مذهلة بلغت 46% من أدنى مستوياتها على الإطلاق، هبطت أسهم بنوك منطقة اليورو 3.8% بعد أن أوصت هيئة الاستقرار المالي بالاتحاد الأوروبي بعدم السماح للبنوك بدفع توزيعات أرباح للمساهمين حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

وهبطت أسهم شركات النفط الكبرى رويال داتش شل وبي.بي وتوتال ما بين 3% و4.5% مع تراجع أسعار الخام بسبب ارتفاع الدولار والقلق بشأن وفرة المعروض.