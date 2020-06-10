حنورة يُعدد إنجازات السيسي في مجال الزراعة خلال سنوات حكمه الماضية

كشف عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، تفاصيل الخريطة الزراعية في مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، فأوضح أن الدولة المصرية والقيادة السياسية الحالية قامت بإيقاف وضع اليد على الأراضي الزراعية والجميع لجأ لتقنين أوضاعه، مؤكدًا أن تصدير المنتجات الزراعية ازداد خلال السنوات الماضية وأصبحت تلك المنتجات مقبولة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن أسواق جديدة تم فتحها.

وأضاف "حنورة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه الأراضي الزراعية من قبل كانت تزرع بشكل عشوائي وكانت تأخذ بوضع اليد ولكن هذا الأمر تغير الأن، فكان هناك أسواق عزفت عن استيراد المنتجات الزراعية من مصر ولكن الوضع تغير الآن وأصبحت هذه الأسواق مقبلة على المنتج الزراعي المصري؛ وهذا يمثل إنجازا كبيرا على مستوى القطاع الزراعي.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري إلى أن الشركة ليست لتوزيع الأراضي فقط وإنما تساعد المستثمر على اختيار المحاصيل التي سيقوم بزراعتها، فالشركة يمكن أن ترفض زراعات معينة خاصة "الشرهة" للمياه، "معدش في حاجة اسمها وضع يد على أرض أو وضع غير قانوني وتم وقف عشوائية التمدد الزراعي".

وأوضح حنورة، أن الشركة هدفها التنمية والاستدامة وإقامة مدن جديدة قائمة على الزراعة والتصنيع الزراعي، هناك بعض المحاصيل التي يتقدم أشخاص لطلب الأرض لزراعتها يتم رفضها لكونها تحتاج المياه بكميات كبيرة.