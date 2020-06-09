"محلية النواب": تشكيل لجنة بكل محافظة للتعامل مع تراخيص البناء

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمناقشة قرار إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الوزير وعد بتشكيل لجنة في كل محافظة للتعامل مع التراخيص التي تم تحصينها.

وذكر أن اللجنة طالبت خلال الاجتماع، اليوم، بتحديد قرار وقف تراخيص البناء في عواصم المحافظات الكبرى.