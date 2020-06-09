الكهرباء: لم نقطع التيار لتخفيف الأحمال منذ 2015

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة كانت تتحمل دعم الكهرباء طالما في مقدورها لك، ولكن الدولة عليها أعباء أخرى كثيرة في ملفات وجهات كثيرة، وهناك حدود معينة لتحمل الدولة للأعباء.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه مع تحريك أسعار الكهرباء تظل الدولة تتحمل على مدار 5 سنوات مقبلة نحو 78 مليار و600 مليون جنيه، والزيادة الحالية ما هي إلا مساعدة بسيطة لاستمرار قطاع الكهرباء.

وتابع حمزة، أن تنمية شمال سيناء في قطاع الكهرباء تصل إلى 4.8 مليار جنيه، وتقوية ورفع كفاءة شبكات التوزيع للمنازل تكلفتها 24 مليار جنيه، وتنمية الكهرباء والشبكات بنهاية العام تصل إلى 76 مليار جنيه لتحسين الخدمات.

ونفى حمزة حدوث أي تخفيف للأحمال الكهربائية بسبب موجة الحر، مؤكدا على أن الوزراة لم تستخدم تخفيف الأحمال نهائية منذ عام 2015، ولكن يحدث عطل ببعض الشبكات نتيجة ضعف الشبكات وينتج عنها انقطاع التيار، "بخلاف ذلك لدينا احتياطي محترم جدا، والفترة الماضية تم توفير أكثر من 28 ألف ميجا وات احتياطي".