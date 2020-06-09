"تنفيذي جنوب سيناء" يناقش التعديات على أملاك الدولة غدا

قال اللواء نادر حنفي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء انه من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي للمحافظة، غدا الأربعاء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندسة ايناس سمير نائب المحافظ.

وقال إن ورقة أعمال المجلس تتضمن عدة موضوعات أبرزها تأمين لجان الثانوية العامة بكل المدن، ومتابعة الموقف التنفيذي لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، بالإضافة إلى تخصيص اراضي لبعض الجهات الحكومة.

ويستعرض المجلس موقف المدن من أعمال الحماية من اخطار السيول في مدن ابورديس وراس سدر وابوزنيمة.

وقال إن الاجتماع سوف يشهد حضور اللواء مجدي الوصيفي السكرتير العام المساعد، اللواء محمد شعير رئيس مدينة دهب الحديد واللواء وليد المعداوي رئيس مدينة نويبع.