الكومي يكشف تفاصيل اختراع أول إنسان آلي لتقديم خدمات لمرضى كورونا

كشف المهندس محمود الكومي، مخترع أول إنسان آلي لتقديم خدمات لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تفاصيل الاختراع، فذكر أن هدفه من تصنيع الإنسان الآلي هو تقليل احتكاك الأطقم الطبية بمصابي الفيروس وإحداث تباعد بين الطبيب والمريض لتقليل نسب الإصابة، فالجهاز يقوم بتقديم الخدمات للمصابين ويتابعه الطبيب عن بُعد.

وأضاف "الكومي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "CBC"، أن الإنسان الآلي قادر على التواجد في أماكن تجمعات للتعامل مع المصابين، "الإنسان الآلي يستطيع قياس الوظائف الحيوية للجسم ويحصل على عينة الـ pcr من على بُعد"، موضحًا أنه استغل تخصصه في الهندسة من أجل تطوير هذا الجهاز ليقوم بنقل الوجبات للمصابين بكورونا وقياس الوظائف الحيوية للمصاب".

وعلى جهة أخرى، أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، قد أكد أن طالب في كلية التجارة نفذ فكرة الروبوت الذي يقدم الغذاء والأدوية لمرضى كورونا في مستشفيات العزل بعد أن شاهده في الصين موجها التحية للطالب محمد، موضحًا أن الطالب استغرق شهر ونصف في تصنيع الروبوت واشترى كل محتوياته من السوق المحلي وتم تجربتها في مستشفى قبل استخدامه ووزنه 50 كيلو ويسير لمسافة 250 متر في الأماكن المغلقة و1000 متر في الأماكن المفتوحة.

وأضاف "عبد الباسط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه يتم التحكم في الروبوت عن بعد وبه مايك يمكن التحدث من خلاله مع المريض وهو يحافظ على سلامة الاطقم الطبية وحمايتهم من فيروس كوونا بتقليل اختلاطهم بالمرضى في مستشفيات العزل مؤكدا أنه يعمل الآن بصورة جيدة، والجامعة ستساهم في التصنيع كما سيحصل الطالب على براءة الصناعة وتسجيل المشروع باسمه.