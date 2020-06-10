الصحة العالمية: كورونا لم يتحور

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنّه جار مراجعة السلالات الجينية لفيروس كورونا، موضحا أنّه لا يوجد أي تحور في سلالة الفيروس، وحال حدوث التحور فسيؤثر على عملية إنتاج اللقاحات.

وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، دعا اليوم لمؤتمر صحفي عن طريق الفيديو كونفرانس، عن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة بشأن استخدام الكمامة القماشية.

وتضمن المؤتمر مناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والإجابة على أسئلة الإعلاميين، ويشارك في المؤتمر المتحدثون الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.