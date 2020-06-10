الصحة العالمية: 40 دولة تشارك في التجارب السريرية للقاح كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنّ منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، طالبت بلدان الإقليم باستخدام الكمامات لتحجيم فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنظري، أنّه لا يوجد دواء آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد، وجرى إعادة استخدام عقار الهيدروكسي ببعض دول الإقليم، والأردن انضم في آخر المطاف.

وأوضح أنّه يوجد 40 دولة تشارك في التضامن السريري، لتسريع وتيرة البحث والتطوير، بشأن العثور على لقاح لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنّ المنظمة وفرت المستلزمات الطبية والوقائية لـ133 دولة بالإقليم، إضافة لتوفير 1.5 اختبار لفيروس كورونا.

ويعقد مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، لمناقشة أحدث تطورات الفيروس، كما يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية، ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

ويتحدث بالمؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.