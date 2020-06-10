إزالة 8 حالات تعدٍ جديدة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية إزالة 8 حالات تعدٍ جديدة بمراكز طلخا والجمالية والمطرية والمنصورة وشربين تنوعت ما بين تعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة والبناء بالمخالفة داخل الحيز العمراني.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن إجمالي ما جرى إزالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي، وحتى اليوم، ارتفع ليصل إلى 472 حالة منذ بدء الحملة في مارس الماضي.

وأضاف مختار، في تصريح صحفي، أنه جرى استعادة 18 فدانا و3 قراريط و4 أسهم، أرض زراعية ومن ما يقرب من 19 ألف متر مربع أرض أملاك دولة أو أرض جرى إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.