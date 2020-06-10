نائب: ملف المصريين بالخارج على قائمة أولويات الحكومة

أكد النائب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد آلاف المصريين وظائفهم في الخارج وعادوا إلى مصر وأصبحوا بحاجة إلى مساعدتهم في العثور على عمل مناسب.

وأشاد مشهور بمقترح وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بتشكيل لجنة؛ لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم في مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين في مجالات العمل المختلفة.

وأضاف أن هذا المقترح الوزاري به مميزات عديدة، أبرزها توفير فرص عمل جديدة للمصريين العائدين من الخارج حسب خبراتهم ومؤهلاتهم المختلفة والاستفادة منها، فضلا عن إنشاء مشروعات جديدة عن طريق المساهمة بينهم وبين الحكومة على حسب خبراتهم .