لحمايته من الهاكر.. نصائح لتجنب اختراق الموبايل الخاص بك

انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث اخراق الهواتف المحمولة وتحميل ما عليها من صور وبيانات ومعلومات لابتزاز أصحابها، ليتم التخلص منها مقابل دفع مبلغ من المال، كما يتجه بعض اللصوص لاختراق البيانات المصرفية للأشخاص من خلال الهاتف المحمول، وتستعرض "الوطن" نصائح للمواطنين لحماية الهاتف من الاختراق، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

1- احرص على حماية معلوماتك الشخصية لأنها قيّمة

من الضروري عدم مشاركة أحد المعلومات الشخصية، فقد يطلع أي من لصوص الهوية فورا على الحسابات المالية والسجل الائتماني وغير ذلك من الأصول الخاصة بك، ولحماية معلوماتك الشخصية يجب اتباع الآتي:

- تجنب الرد على أي بريد الكتروني أو رسالة نصية أو نافذة منبثقة تطلب منك معلوماتك الشخصية أو المالية، ولا تضغط على أي رابط تحتويه تلك الرسائل.

- إذا أردت أن تزور الموقع الخاص ببنك أو شركة معينة ادخل اسمها بنفسك في برنامج التصفح الخاص بك.

- تجنب الرد على أي رسالة تتلقاها بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصية أو نافذة منبثقة أو الرسائل النصية التليفونية إذا طلبت منك الاتصال برقم تليفون لتحديث حسابك أو إدخال معلوماتك الشخصية لاستعادة أموالك.

- إذا أردت الاتصال بمنظمة معينة ترتبط معها بعلاقة عمل يمكنك الاتصال بالرقم المطبوع على كشف الحساب المالي الخاص بك أو استخدام فهرس التليفون.

2- يجب أن تعلم مع من تتعامل "هوية الموقع الذي تتعامل معه"

قد يمكن بعض لصوص الهوية من سرقة المعلومات الشخصية للكثيرين عن طريق القرصنة، وهناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها لعدم كشف المعلومات سوى للمنظمات التي تثق فيها، وتتمثل في الآتي:

- إذا كنت تتسوق على الإنترنت لا تقدم معلوماتك الشخصية أو المالية على موقع الشركة ما لم تستوثق من وجود مؤشرات تؤكد لك أن الموقع آمن، كأن تظهر لك أيقونة على شكل قفل على شريط الوضعية (status bar) الخاص ببرنامج التصفح أو أن يبدأ اسم الموقع بالحروف https، إذ يعتبر حرف (s) اختصارا لكلمة (secure) أو آمن.

3- استخدم برامج الحماية التي تحدث نفسها أوتوماتيكياً

- احرص دوما على تنشيط برنامج الحماية وتحديثه وينبغي على الأقل أن تثبت على الهاتف المحمول برنامج لمكافحة الفيروسات (anti-virus).

- كما يجب أن تحرص على تواجد برنامج لمكافحة التجسس (anti-spyware) وحائط ناري (firewall).

- يمكن شراء برامج مستقلة لكل من تلك الأشياء أو حزمة أمنية تتضمن تلك البرامج من مصادر متنوعة.

- بمجرد أن تتأكد من تحديث برنامج الحماية، قم بعمل مسح على الهاتف المحمول للبحث عن الفيروسات وبرامج التجسس.

4- المداومة على تحديث نظام التشغيل وبرنامج التصفح وتعلم خصائصهما الأمنية

يستغل القراصنة برامج التصفح التي لا تتمتع بآخر التحديثات الأمنية، لذلك من الضروري ضبط نظام التشغيل وبرنامج التصفح بحيث يحمّل ويثبت المكملات الأمنية أوتوماتيكيا.

5- الحرص على حماية كلمات المرور

من الضروري الاحتفاظ بكلمات المرور في مكان آمن ولا تجعلها في مكان يسهل رؤيته، ومن الضروري ألا تخبر أحدا على الإنترنت أو بالتليفون بكلمة المرور الخاصة بك، ولا يجوز للشركة التي تزودك بخدمات الإنترنت أن تطلب منك كلمة المرور الخاصة بك.

6- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات المهمة

إذان كنت تحتفظ بملفات مهمة محفوظة على الهاتف المحمول، انسخها على قرص قابل للفصل عن حاسبك أو على قرص صلب خارجي واحتفظ بها في مكان آمن.

7- تعلم ما ينبغي عليك فعله عند حدوث حالة طوارئ إلكترونية

في حالة الشك أنّ أحد البرامج الخبيثة يعبث بالهاتف المحمول، يجب التوقف عن التسوق والقيام بالأنشطة المصرفية وغير ذلك من الأنشطة على الإنترنت، والتي تتطلب منك استخدام اسم الدخول وكلمة المرور أو أي معلومات أخرى حساسة، لأن البرامج الخبيثة قد ترسل المعلومات الشخصية للصوص الهوية.