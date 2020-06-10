ضبط أكثر من 85 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، بتكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحي آمن للمواطنين في المقام الأول.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما جرى ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال مايو، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 85 طنا و631 كجم في 25 محافظة.

وأوضح أنّ الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وجرى تحرير 1005 محاضر بالمخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ حملات التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة، ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.