تراجع طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لأدنى مستوى بسبب كورونا

تراجعت طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي لأدنى مستوى لها في أكثر في 10 سنوات بسبب إغلاق الحدود عقب انتشار وباء كورونا، حيث سجلت الطلبات انخفاضا بنسبة 86% في أبريل مقارنة بفبراير الماضيين.

أعلن ذلك مكتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه تم تقديم 8730 طلبًا في أبريل الماضي مقابل 61421 طلب لجوء فى فبراير الماضي وهو ما يمثل تراجعا بنحو 86%.

وقال تقرير للمكتب، إن الاتحاد الأوروبي أغلق حدوده الخارجية في مارس الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا، كما علق العديد من الدول الأعضاء الـ 27 فى الاتحاد تسجيل طلبات لجوء جديدة.

وأشار التقرير إلى أن وضع المحتاجين للجوء كان بلا شك شديد الصعوبة منذ ذلك الحين حيث هربوا بالفعل من العنف والاضطهاد فى بلادهم ولكن أزمة كورونا جعلت وضعهم بالتأكيد أسوأ.

وذكر التقرير أن معظم طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الاوروبي في أبريل الماضي جاءت من مواطني سوريا وأفغانستان وفنزويلا وكولومبيا على الترتيب.