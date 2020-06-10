 جامعة طنطا تتقدم 69 مركزا في التصنيف العالمي

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، تقدم الجامعة في مركز تصنيف جامعات العالم "CWUR" لعام 2020-2021، حيث حققت المركز 1496 من بين 20 ألف جامعة مشاركة في التصنيف، متقدمة بذلك 69 مركزًا عن العام الماضي، كما تقدمت الجامعة إلى المركز العاشر بين الجامعات المصرية.

وأشار "سبع" إلى أن تصنيف "CWUR" ينتقي 2000 جامعة فقط من بين 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصنف الجامعات بناء على أربعة معايير رئيسية هي جودة التعليم بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين بنسبة 25% أيضًا، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 10%، ومخرجات وأداء البحث العلمي بنسبة 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار، وهي عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية.

وأوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس اللجنة العليا للتصنيف الدولي، أن جامعة طنطا ظهرت في تصنيف "CWUR" لأول مرة العام الماضي 2019-2020، نتيجة لجهود الجامعة في مجال التصنيفات الدولية، وما ترتب عليه من عدد من الإجراءات لتشجيع الباحثين على النشر الدولي المتميز، ودعم نشر الأبحاث فى المجلات العالمية ذات التأثير العالي.

وأشار إلى أن الجامعة حرصت في هذا الصدد على إنشاء وحدة للتصنيفات الدولية، إلى جانب وحدة تطوير البحث العلمي، بحيث تقوم كل من هذه الوحدات بمتابعة موقع الجامعة في التصنيفات الدولية وتقييم دورها البحثي، بهدف استمرار التطوير الذي يواكب التقدم العالمي في هذه المجالات.