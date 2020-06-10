عضو "تعليم البرلمان": استكمال البنية التكنولوجية بالجامعات أصبح حتميا

شددت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، على ضرورة صياغة قوانين جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية بعد التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الرقمي، عقب تعليق الدراسة بالجامعات واستخدام التعليم عن بعد.

وأكدت أنه يجب إعادة النظر في ميزانية البحث العلمى في مصر، حتى يتمكن الباحثون من إيجاد حلول لأمراض العصر مثل فيروسي "C" كورونا المستجد.

وأضافت "نصر" في حوارها لـ"الوطن"، أنه يجب استكمال البنية التحتية التكنولوجية للجامعات خلال الأعوام القليلة المقبلة، حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس من الاعتماد بشكل كلي على التعليم الإلكتروني.

*بداية كيف ترين أوضاع التعليم الجامعي في ظل أزمة فيروس كورونا؟

لم تكن كل الجامعات جاهزة بشكل كامل لفكرة التعليم عن بعد، إلا أن معظمها كان لديهم نظام تعليمي إلكتروني، ولكن التعليم عن بعد يختلف عن التعليم التقليدي في استكمال بعض الأمور المتعلقة بالشهادات والأنظمة الكاملة عن بعد.

والتعليم الإلكتروني الذي اتبعته الجامعات نجح في تدريس المقررات وتحويلها إلي فيديوهات رُفعت على المنصات والمواقع الخاصة بكل جامعة، وأرى أن التواصل مع الطلاب لم يتم بشكل جيد، خاصة طلاب القرى النائية الذين يفتقدون الإمكانيات التكنولوجية.

*وكيف يكون الوضع بعد انتهاء الأزمة؟

أعتقد أنه حتى بعد انتهاء الأزمة سيتم استكمال نظام التعليم الإلكتروني وتقليل استخدام الطرق التقليدية.

*هل عملية التعليم الإلكتروني تلزمها صياغة قوانين جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية؟

هناك ضرورة ملحة لصياغة قوانين جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية بعد التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الرقمي، فالغالبية العظمى حالياً تشارك جميع المحاضرات بدون ذكر سابق لحقوق الملكية الفكرية.

*برأيك.. هل هناك علاقة وثيقة بين فيروس كورونا ومستوى البحث العلمى في مصر؟

نعم.. هناك علاقة وثيقة، لذلك يجب إعادة النظر في ميزانية البحث العلمى في مصر، حتى يتمكن الباحثون من إيجاد حلول لأمراض العصر مثل فيروس "C"، وفيروس كورونا المستجد، ولابد من ارتباط الأبحاث العلمية بأمراض العصر، وفي تصورى خلال السنوات القليلة المقبلة لابد وأن تجد الأبحاث العلمية علاجًا فعالًا لهذه الأمراض.

*ما هى الآليات الجيدة لتنفيذ عملية التعليم عن بعد؟

يلزمنا استكمال البنية التحتية التكنولوجية في الجامعات، ويجب الاهتمام بدقة لحماية الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس، فأغلبهم يضع المقررات الدراسية على الإنترنت دون حماية.

*كيف ترين مستوى أعضاء هيئة التدريس لتفعيل التعليم الإلكتروني؟

الأجيال الجديدة أكثر تفاعلية مع التعليم الإلكتروني، والمشكلة الكبرى هي عدم تأهيل الطلاب بشكل جيد لعملية التعليم عن بعد، "فيه طلبة متعرفش حتى المبادئ الأساسية في الكمبيوتر".