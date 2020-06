فيلم موسيقي يعتمد على أغاني "ليونيل ريتشي" تشارك ديزني في إنتاجه

يؤلف كاتب السيناريو Pete Chiarelli، فيلم موسيقي تعتمد أحداثه على أغاني الأمريكي ليونيل ريتشي.

يتعاون كل من ليونيل ريتشي وستديوهات ديزني لتطوير الفيلم الذى يعتمد على أغاني أسطورة الموسيقى في فترة الثمانينات، حسبما أكد موقع The Hollywood Reporter.

ومن المحتمل أن يكون عنوان الفيلم All Night Long، وهو اسم أغنية شهيرة للمغني Lionel Richie.

وذكر موقع هوليود ريبورتر، أن الفيلم لا يتناول السيرة الذاتية للمغني الشهير، وإنما أقرب للأفلام الموسيقية مثل فيلم ماما ميا حيث تم أخذ أغاني فرقة ABBA، وتم بناء قصة الفيلم حولها. والتي قامت ببطولته الممثلة ميريل ستريب.

ويعتبر ليونيل ريتشي، واحدًا من أكبر الفنانين في الثمانينيات، وله أغاني مميزة منها "All Night Long" و "Hello" و"Say You، Say Me" ، وفاز بأربع جوائز جرامي، وشارك مع مايكل جاكسون في كتابة "نحن العالم".