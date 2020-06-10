"القومي للمرأة" يشيد بإطلاق تطبيق عن السيدات المؤهلة لإدارة الشركات

اشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بإطلاق أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة باسم "تمكين المرأة Empowering Women-" يتيح قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية مجالس إدارات الشركات.

وأعربت "مرسي"، عن بالغ سعادتها بإطلاق هيئة الرقابة المالية أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات، مما يدفع المرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات..

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة سيعمل على توعية السيدات بأهمية التطبيق الذي يتيح فرص حقيقية لتمكين المرأة وذلك من خلال فروع المجلس فى المحافظات ووسائل التواصل الإجتماعي.

جدير بالذكر، أن هيئة الرقابة المالية دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123 – 124 لسنة 2019 والتي توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها، وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وأمهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام.