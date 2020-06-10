حكاية فيلم بطلته رينيه زيلويجر عن سيرة الأسطورة جودي جارلاند

"في صمت الليل تمنيت في كثير من الأحيان سماع كلمات قليلة من الحب من رجل واحد، بدلاً من تصفيق الآلاف من الناس"، كلمات قالتها الممثلة والمغنية الراحلة جودي جارلاند، ونقلها موقع "IMDB"، تعكس مدى الحياة التي عاشتها الفنانة الأمريكية، التي قالت أيضا تأكيدا على ذلك، "إذا كنت أسطورة، فلماذا أشعر بالوحدة؟".

مقتبسات توضح معاناة جودي جارلاند، التي قالت في إحدى المرات "هوليوود مكان غريب"، ويبدو أن حياة الممثلة والمغنية الأسطورية التي ولدت في مثل اليوم 10 يونيو 1922، كانت ملهمة لصناع السينما في هوليوود، حيث تم إنتاج فيلم يحمل اسمها ويتناول جزءا من حياتها عنوانه "جودي".

فيلم "جودي"، إنتاج عام 2019، ومن بطولة رينيه زيلويجر، من إخراج "روبرت جولد"، وحصد الفيلم عددا كبيرا من الجوائز، منها جائزة أوسكار، بافتا، جولدن جلوب، أفضل ممثلة لرينيه زيلويجر.

تخطت أرباح فيلم "جودي" حاجز الـ 40 مليون دولار، ومدته ساعة و58 دقيقة.