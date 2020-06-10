"EIM" تطلق حملتها الترويجية لشهور الصيف بصيانة مجانية لمدة عامين

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات، "EIM"، الوكيل الحصرى لسيارات رينو في مصر، عن حملة ترويجية تتمثل في تمتع العميل بصيانة دورية مجانية لمدة سنتين بحد أقصى 3 مرات حتى 30 ألف كيلو مترا أيهما أقرب، لحاجزي السيارة رينو "ميجان" أو "داستر" ذات عزم محرك 1.6.

كما أعلنت الشركة عن تمتع العميل أيضًا بصيانة دورية مجانية لمدة سنتين، بحد أقصى 3 مرات حتى 24 ألف كيلو مترا للسيارة "ميجان" ذات عزم محرك 1.2.

وتشمل الحملة كل من قام بشراء سيارة رينو "ميجان" أو "داستر"، بدءا من الأول من مايو الماضي، من مراكز خدمة "EIM" أو الموزعين المعتمدين فقط، ولكن لكي يتمكن العملاء من الحصول على عرض الصيانة مع تطبيق الشروط والأحكام، يجب تقديم المستندات التي تشمل على صورة ضوئية من فاتورة الشراء من المعرض، وإذن الاستلام وصورة خطاب المرور ونسخة سارية من إثبات الشخصية.

وتبدأ أسعار سيارتي رينو "ميجان"، ذات الأبواب الأربعة، من 298 ألف جنيه، ورينو "داستر SUV" سعرها يبدأ من 302 ألف جنيه.

وفي هذا الإطار كشف رامي جاد، رئيس قطاع رينو مصر، أن الحملة تهدف إلى التكامل بين متطلبات العملاء من جهة والتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية التى اتبعتها الحكومة لتحسين المناخ الاقتصادي منذ العام 2016، من جهة أخرى.