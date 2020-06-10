"الحركة الوطنية" يطلق مبادرة لتوفير مواد التعقيم بسعر مخفض للمواطنين

أطلق حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد، مبادرة لتوفير المواد المطهرة والمواد الغذائية المدعمة لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة به.

وقال المهندس السيد القوشي القيادي بالحزب، إن الهدف من المبادرة تخفيف أعباء أزمة كورونا على المواطنين والحد من انتشاره بتوفير أدوات التعقيم لتكون في متناول الجميع بأسعار مخفضة.

وأكد القوشي أن حملات الحزب التوعوية مستمرة في جميع المحافظات، كما أن هناك مبادرات لتوزيع أدوات الحماية الشخصية كالمواد المطهرة والكمامات مجانا على المارة بالشوارع وأماكن التجمعات.

وأضاف أن شباب الحزب أيضا مستمرون في توزيع منشورات التوعية لمواجهة فيروس كورونا، ووفرنا سيارات لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعمة في الأماكن العامة للتخفيف عن المواطنين.