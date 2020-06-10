كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر تنجح في إجراء الاختبارات الإلكترونية لطلاب سنوات النقل

امتحنت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، طلاب سنوات النقل، عبر المنصة الإلكترونية للجامعة، واستغنت عن الأبحاث، وساعدها في ذلك امتلاك الجامعة القدرة على تنفيذ الامتحانات الإلكترونية وفقا لتعليمات مجلس الجامعات الخاصة، ووزارة التعليم العالي.

يأتي ذلك في إطار تفوق المنظومة التعليمة داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ونجاح وسيلة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية والطلاب، وبرعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة.

وقالت الدكتورة فاطمة الشرقاوي، عميد كلية العلوم الطبية والتمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية التزمت بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بإجراء اختبارات الترم الثاني من العام الدراسي الجاري، بحسب امكانيات كل كلية، حيث أتاح المجلس الأعلى للجامعات استبدال الاختبارات بعمل الطلاب لأبحاث أو اجراء الاختبارات الإلكترونية لمن يتوفر له منصة إلكترونية قوية تمكنه من إجراء الامتحانات.

وأعلنت الشرقاوي، أنه من خلال تمتع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالأساليب العلمية المتطورة، استطاعت كلية العلوم الطبية التطبيقية، إجراء اختبارت الترم الثاني من العام الدراسي 2019-2020 للطلاب عبر منصة الجامعة الإلكتروني، حيث تمكن الطلاب من إجراء اختبارات الطلاب الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

وكشفت عميدة الكلية، عن الاستعداد التام لإجراء امتحانات السنوات النهائية، لطلبا كلية العلوم الطبية التطبيقية، وجار الانتهاء بشكل كامل من الإعداد لامتحانات طلاب البكالوريوس، من خلال الاعتماد على الإمكانيات التي توفرها الجامعة بدعم ورعاية رئيس مجلس الأمناء، خالد الطوخي.

وأضافت أن كلية العلوم الطبية التطبيقية، تلتزم بشكل كامل بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنص عليها الخطة القومية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والتي سيتم تطبيقها باهتمام بالغ من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب داخل لجان الامتحان، حيث يتم إجراء عملية تعقيم للطلاب منذ دخول الجامعة، مع العمل على توفير أدوات التطهير على أبواب اللجان.

بدورها قال الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تعد نموذجاً يحتذى به في مجال إنجاح وترسيخ تجربة التعليم الإلكتروني، من حيث امتلاكها لمنصة تعليمية قوية ومتطورة.

وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية للجامعة، ساهم في استكمال الدراسة بشكل تفاعلي من خلال بث المحاضرات وإيصالها للطلبة بطريقة مبتكرة وأكثر تفاعلا، وأيضا إجراء امتحانات سنوات النقل لبعض الكليات من خلالها.

وذكرت الكاشف، أن الجامعة تمتلك مراكز دعم مهمتها الأولى تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتسعى إلى الإجابة على جميع استفساراتهم على مدار الساعة، ويؤهلها لذلك البنية التحتية التكنولوجية القوية التي تمتلكها الجامعة منذ نشأتها.