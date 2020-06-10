الأسبوع المقبل.. دويتو مصري كويتي يجمع ريهام عبدالحكيم والشايجي

أعلن الشاعرالغنائي عماد عبيد، أنه انتهى من كتابة دويتو خليجي مصري بعنوان "لقيت نفسى معاك"، من غناء وألحان المطرب الكويتي عبدالعزيز الشايجي، والمطربة المصرية ريهام عبدالحكيم، وتوزيع محمد هارون، ومن المقرر أن يتم طرح الدويتو خلال الأسبوع القادم على المنصات والقنوات الغنائية.

وقال "عبيد" في بيان له، "للمرة الأولى، دويتو غنائي يجمع بين اللهجة المصرية والخليجية بشكل جديد، حيث تغني ريهام عبدالحكيم بالمصري، والمطرب الكويتي عبدالعزيز بالخليجي، بطابع عاطفي رومانسي، يعود بنا إلى زمن الفن الجميل، حيث تم الانتهاء من تسجيل الدويتو منذ عدة أيام"، موضحا أن النجم الكويتي حرص على الدويتو حتى تكون رسالة وردا على أن الشعبيين المصري والكويتي شعب واحد، وبينهما علاقات قوية مهما حاول المغرضون تشوية هذه العلاقة التاريخية.

وأضاف الشاعر: "حرصت في كلمات الأغنية أن نساهم في خلق جو نفسي وأن نهونها على الناس ونساعدهم بالجلوس بالمنزل خاصة وأننا نمر بفترة عصيبة ولا بد علينا أن يكون لدينا الوعى الكافي والصبر حتى نتخطى تلك المرحلة، وأن يكون لدينا أمل فى القادم"، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وتحقق نجاحا كبيرا.