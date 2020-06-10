فرغلي: سحب الأعمال من شركة منفذ لـ22 برج اسكان اجتماعي ببورسعيد

أعلن أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، إجراء سحب الأعمال من الشركة المنفذة لـ22 برجا اجتماعيا للمرحلتين الأولى والثانية فى مشروع الإسكان الإجتماعى ببورسعيد.

وأشار إلى أنه تم إرسال إنذار للسحب لشركة المحمودية لتقاعسها عن التسليم في الوقت المتفق عليه وذلك خلال اجتماع مع مسئولي صندوق التمويل العقاري اليوم أعقبه اجتماع مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير لعرض مشكلات الإسكان الاجتماعي ببورسعيد.

وأكد أن "نصار"، أعلن عن أنه سيقوم بالطرح بالأمر المباشر خلال شهر فقط من تاريخ السحب وهناك مفاوضات مع عدة شركات سيادية وشركات خاصة للعمل الفوري في ظل توافر جميع الموارد المالية، وسيتم عقد اجتماع بين وزير الإسكان ورئيس الجهاز ورئيس الشركة فور التعاقد للتأكيد على سرعة التسليم وهناك توجه بالتعاقد مع شركتين لتشطيب الأبراج التى تم بنائها وأخرى يجرى بنائها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مسئولي صندوق التمويل العقاري أعلن مخاطبة بنك التنمية الصناعية لفحص أسباب رفض البنك لبعض العملاء من أصحاب المهن الحرة كلا على حد، حيث إنه لا يوجد مانع من قبول أصحاب الأعمال الحرة كما تم في المرحلة الأولى والثانية للإسكان الاجتماعى ويمكن في حالة الرفض التحويل لبنك آخر من جانب الصندوق.

وقال فرغلى أن مسئولي الصندوق أكدوا أنه سيتم حل تلك المشكله قبل إجراء أول قرعة للمرحلة الثالثة للإسكان الإجتماعي.

وأضاف أنه سيتم إرسال أسماء للقرعة للمرحلة الأولى والثانية هذا الشهر.

وأشار إلى أن الأسماء غير المسجلة سيتم التعامل معها و في انتظار إرسالها من المحافظة كما يجرى الإنتظار لتحديث البيانات للمواطنين من قبل المحافظة وإرسالها للصندوق من خلال مركز خدمة العملاء بحي الزهور ببورسعيد.

وأعلن فرغلى عن تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن عدم دخول خدمة الهاتف الأرضي وخدمات الأنترنت لمنطقة البطل محمد مهران خاصة مع توجه الدولةبتسليم وحدات الإسكان الإجتماعي مكتمل المرافق لحيويه خدمات الإنترنت فى مختلف المجالات خاصة فى التعليم م وتقديم الأبحاث للطلبه في ظل أزمة كورونا، وعدم وجود شبكات جديدة للهواتف المحمولة بالمنطقة.

وصرح فرغلي بأنه تم خلال الاجتماع تقديم مذكرة لمحافط البنك المركزي بعدم إلتزام بعض البنوك بقرار "محافظ البنك المركزي" بتأجيل تحصيل الأقساط للإسكان الإجتماعي وعدم تحصيل فوائد أو غرامات علي ذلك التأجيلوقيام البنوك بالإعلان عن فرض رسوم إضافية علي الأقساط التاليةوسيتم الإجتماع مره أخري الاسبوع القادم وعن تأخر مشروع الإعلان الثامن بـ"مشروع 9000 جنيه".

وأكد فرغلى أنه سيتم بدء الإستعلام عن المشروع فور الإنتهاء من جاهزية الوحداتوالمتوقع البدء في تسليمها نهاية هذا العام وذلك طبقا لتصريح المسؤولين بوزارة الإسكان له فى الإجتماع.

واستكمل أن البناء يتم الأن بصورة جيدة بالتوازي مع دخول المرافق.