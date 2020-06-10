مسؤولون دوليون يشاركون في "مؤتمر شركاء السودان" الشهر الجاري

أعلنت الحكومة السودانية أن "مؤتمر شركاء السودان" سيشهد مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية ومالية عدد من الدول الأوروبية والعربية ومؤسسات التمويل الدولية "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وعُقد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لاستعراض الاستعدادات التي تجريها الحكومة ومجلس الوزراء للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان، الذي تنظمه ألمانيا عن بُعد، في 25 يونيو الجاري.

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن المؤتمر تتويج لسلسلة من اللقاءات بدأت منذ سبتمبر من العام الماضي، لافتا إلى أنه يعقد عن بُعد نتيجة لظروف جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف صالح، أن الاجتماع استمع إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، الذي قدم شرحا مفصلا حول المؤتمر وأهدافه والتحضيرات السابقة والإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيقدمها السودان في المؤتمر.

وأوضح صالح، أن النقاش تناول تفصيل حول أهداف الخطة ووسائل عملها، متوقعا أن يحظى المؤتمر بمساهمات اقتصادية كبيرة حتى يجتاز السودان تحديات الفترة الحالية.