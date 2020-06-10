وزيرة الصحة: 450 ألف "عملية قوائم انتظار" وعلاج 2.7 مليون من فيروس سي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية عمدت لعلاج 2.7 مليون مريض بفيروس سي، ضمن حملة 100 مليون صحة، موضحة أن هذا العلاج جري ضمن استراتيجية الصحة العامة التي تعمل الدولة المصرية على تطبيقها.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أن الدولة بذلت جهوداً للوقاية من الفيروس، والتوعية سعياً للحد من عوامل الخطورة، بما يضمن عدم الوصول لمرحلة المرض، وما تضمن ذلك من تنفيذ حملة للكشف عن السمنة والانيميا وأمراض التقزم، حيث تم إجراء الكشف على 16 مليون طالب فى إطار تنفيذ المبادرة المتعلقة بذلك.

وأوضحت أنه تم إجراء ما يقرب من 450 ألف حالة للتدخلات الجراحية العاجلة والهامة ضمن مبادرة قوائم الانتظار، في إطار السيطرة على مضاعفات الأمراض.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتضمن تدشين وتوحيد وتدريب للأطباء على الأدلة العلمية المصرية لمكافحة وعلاج الأمراض غير السارية والسيطرة على المرض لمنع الوصول لمرحلة المضاعفات، فضلاً عن صرف العلاج المجانى لمرضى الأمراض المزمنة، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض السارية، وفيروس "سي"، وسرطان الثدى.