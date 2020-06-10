وزارة الخارجية تنعى السفيرة نرمين عفيفي

نعت وزارة الخارجية، اليوم، ببالغ الحزن والأسى السفيرة نرمين عفيفي، التي وافتها المنية أمس الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "إذ يتقدم السيد وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الزميلة العزيزة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أسرتها وأصدقاءها وزملاءها الذين أحبوها جميعاً، خالص الصبر والسلوان".

وأضافت الخارجية، أن الفقيدة كانت "نموذجا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق، طوال فترة عملها بوزارة الخارجية، ولطالما قدمت مثالاً مُشرفاً للمرأة المصرية في حقل العمل العام ولما يجب أن يكون عليه الدبلوماسي في رعاية مصالح وطنه، وذلك خلال مسيرة عملها بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".