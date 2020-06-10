بسام راضي: مليار جنيه لامتحانات الثانوية العامة وتأمينها

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه أجهزة الدولة المعنية بالحرص على سلامة وأمن وصحة طلاب الثانوية العامة الذين سيخوضون امتحاناتهم في 21 يونيو الجاري، خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء لمتابعة إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن سلامتهم وأمنهم وصحتهم يأتي في المقام الأول.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية نشرة "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم استعرض خطة الوزارة في هذا الإطار، فدائما ما تنسق وزارة التعليم مع الجهات المختلفة سواء وزارة الصحة أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية لتقديم خطة شاملة لتأمين الطلاب، مُخصص لها فوق المليار جنية، من بينهم 700 مليون جنية للمرحلة الأولى فقط من الامتحانات "امتحانات الدور الأول".

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك خطة شاملة لتأمين الطلاب من خلال قدومهم قبل بدء الامتحان بساعتين على الأقل لضمان سلامتهم والكشف عليهم والاطمئنان من كافة الاجراءات المتبعة سواء ارتداء الكمامات أو الأكياس البلاستيكية على الأحذية، وكذلك تعقيم جميع الأماكن قبل وبدء الامتحانات.