متحدث الرئاسة: سيكون هناك "دور ثالث" لامتحانات الثانوية العام الجاري

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن عدد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تضاعفت، بسبب مبدأ التباعد الاجتماعي، فبدلًا من أن كانت اللجنة سابقًا يؤدي بها 25 طالبا امتحاناتهم، أصبحت اللجنة بها 14 طالب فقط، فتضاعف عدد اللجان على مستوى الجمهورية، من 20 ألف لـ55 ألف لجنة، فضلًا عن مضاعفه غرف الكنترول والتصحيح.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية خلال نشرة "التاسعة"، التي تُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن هناك خطة كبيرة لتأمين الطلاب، سواء كان ذلك بمواد التعقيم أو بتوافر عربات إسعاف في كل اللجان، "عشان لو لا قدر الله وجدنا حالة صحية مش مضبوطة، يتم إسعافه على الفور ونقله للمستشفى".

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن من لا يستطيع من الطلاب هذا العام أداء الامتحانات في الدور الأول، سواء كان هذا الطالب مُصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أو متواجد في الحجر، أو كان مُخالط ويخضع للتباعد، أمامه الدور الثاني بكل الصلاحيات والدرجات، "هناك دور ثالث يحل محل الدور الثاني العادي"، مؤكدًا أنه تم توفير جميع الاجراءات التأمينية لصحة الطلاب، وأيضًا مستقبلهم الدراسي والأكاديمي، يتم تأمينها كما وجه الرئيس من قبل، وتم التأكيد عليه اليوم.