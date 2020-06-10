صور.. فنادق سيوة تتسلم اشتراطات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

أعلن اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، تسليم الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد على الفنادق والمنشآت السياحية.

وقال "الحصيوى"، إن تسليم الاشتراطات عن طريق اللجنة المشكلة من مجلس مدينة سيوة برئاسة محمد بكر يوسف وعضوية كل من بعض الجهات "إدارة شئون البيئة، ومكتب العمل، وهيئة تنشيط السياحة، والإدارة الصحية".

وأضاف أن اللجنة زارت كل من "فندق البابنشال ، ونور الواحة، ونيوستار ، وكنوز ، ووردة الصحراء"، وذلك فى إطار متابعة تطبيق حزمة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" فى نطاق مركز ومدينة سيوة.