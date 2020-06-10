باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا كبيرا احتجاجا على "إطلاق نار استفزازي"

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، دبلوماسيا هنديا كبيرا في السفارة الهندية باسلام آباد، اليوم، لتقديم احتجاج على إطلاق النار الاستفزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير أمس الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة 4 مدنيين باكستانيين بجروح بليغة.

وأدانت الخارجية الباكستانية، في بيان أصدرته وأوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بشدة استمرار القوات الهندية استهداف مناطق المأهولة على جانب باكستان.

وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية، الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.