إنطلاق صافرات الإنذار التابعة للسفارة الأمريكية في العراق

أعلنت مصادر عراقية، إنطلاق صافرات الإنذار التابعة للسفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأشارت مصادر عسكرية عراقية، إلى سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد ولا أنباء عن قتلى أو مصابين.

وأوضح مصدر أمني، في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية".