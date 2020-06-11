صاحب فيديو الغورية بعد تكريمه: الرئيس أهداني رحلة حج وسوبر ماركت

قال صبحي كامل، صاحب فيديو الغورية، الذي يجر عربية بها كراتين بعد تكريمه من رئيس الجمهورية، إنه تلقى اتصالاً من قسم الدرب الأحمر، واستقبله رئيس المباحث بصورة جيدة، وذلك بعد عرض الفيديو الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف كامل، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، "مكنتش مصدق أن الرئيس هيكرمني، كنت فرحان أن الرئيس شاف الفيديو بتاعي، وأهداني بالحج لزيارة بيت الله الحرام أنا وزوجتي، وجاب الجهاز لحفيدتي، وفتحلي سوبر ماركت، وبه بضاعة، علشان يريحني من الحمل التقيل اللي كان عليا".

وأوضح أنه ملتزم بارتداء الكمامة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مشيرا إلى المتاعب التي كانت تواجهه أثناء العمل بالسيارة، "لما بكون شايل حاجة تقيلة، ببقي ماشي بالعافية لكن بتحمل، وربنا كان بيقويني والعربية سيبتها لناس غيري علشان يستعملوها".