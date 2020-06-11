مالي تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 1667

أعلنت وزارة الصحة المالية، أمس الأربعاء، تسجيل 81 إصابة جديدة في البلاد بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي، إلى 1667 إصابة مؤكدة.

وذكرت الإذاعة المالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة المالية، أنه وبعد إجراء 242 فحصا تم تسجيل 81 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد وتم تعافي 76 مصابا ليصل إجمالي المتعافين الى 948 شخصا ويوجد 659 من المصابين في المشافي ووصل عدد الوفيات إلى 60 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

السنغال: 124 إصابة جديدة..وارتفاع الإجمالي إلى 4640

وفي السنغال،أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 124 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات منذ 2 مارس الماضي إلى 4640 إصابة مؤكدة.

وذكرت الوزارة، في بيان، نقلته الإذاعة السنغالية، أن إجمالي المتعافين وصل إلى 2885 شخصا، والوفيات إلى 52 حالة.

وكان الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، أعلن أمس الأول الثلاثاء، أن البلاد "خالية من كورونا المستجد بفضل صلاة المواطنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال ماجوفولي للمصلين في كنيسة في العاصمة دودوما "لقد تم القضاء على مرض كورونا بفضل الله".

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن استراتيجية الحكومة بشأن كورونا المستجد، وتوقفت الحكومة عن نشر بيانات عن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وفي 29 أبريل الماضي، في اليوم الأخير الذي تم فيه نشر البيانات الرسمية، كان هناك 509 حالة، مع 21 حالة وفاة في تنزانيا، لكن ماجفولي، قال الأسبوع الماضي إن أربعة مرضى فقط يتلقون العلاج في أكبر مدينة دارالسلام.

ورفضت حكومة تنزانيا الشهر الماضي تحذيرا من سفارة أمريكية بأن المستشفيات في دارالسلام "مرهقة" وأن فرصا لإصابة بالفيروس كانت "عالية للغاية".

وقال ماجوفولي، مراراً وتكراراً، إن الأزمة الصحية مبالغ فيها وحثا لن اسع لحصور الخدمات في الكنائس والمساجد، قائلاً إن الصلوات "يمكن أن تقهر" الفيروس.