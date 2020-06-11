البيت الفني للمسرح ينعى محمود مسعود: أعماله حُفرت في ذاكرة المشاهد

نعى إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير محمود مسعود، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

والراحل عضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال المسرحية منها: "ملك الأمراء، ورد الجناين، مسافر ليل، مولد وصاحبه غايب".

وكانت آخر أعمال الراحل المسرحية عرض "حوش بديعة" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، ومن إخراج ياسر صادق، إضافة الى أعماله في السينما والتلفزيون التي حُفرت في ذاكرة المشاهد المصري والعربي.