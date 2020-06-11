15 إصابة بكورونا في صفوف صيادلة الإسماعيلية.. والنقيب: نثمن بطولاتكم

أعلن الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، إصابة 15 صيدليا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

ونشر صفوت على صفحته بموقع "فيس بوك" بيانا، قال فيه "تتقدم نقابة الصيادلة بالإسماعيلية بالشكر المكلل بالدموع والورود لصيادلة الاسماعيلية المصابين بفيروس كورونا وعددهم حوالي 15 صيدليا أمام بطولاتهم التي سجلوها خلال عملهم لتقديم الخدمة الطبية لأهالينا بالإسماعيلية منذ بداية الأزمة، وتماثل أغلبهم للشفاء، وندعوا من الله عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل هم وأسرهم، وأن يشملهم بعنايته".