أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تعلن نتائج مجلس محافظيها

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة نتائج انتخابات مجلس محافظيها السنوي.

وقالت الأكاديمية في إعلان الأربعاء، إن عدد محافظي الأكاديمية زاد من 25 إلى 26، كما زاد عدد الأشخاص الملونين من 11 إلى 12.

وتشمل الإضافات إلى المجلس صانعة الأفلام Ava DuVernay، والتي تم انتخابها لأول مرة لرئاسة فرع المخرجين.

أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، هي منظمة تأسست في كاليفورنيا، وأهم حدث تنظمه هو حفل توزيع جوائز الأوسكار، وتتكون من 17 فرعا.

جدير بالذكر، أن مجلس المحافظين يحدد الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية، ويحافظ على السلامة المالية للمؤسسة، ويضمن تحقيق مهمتها.

ومن بين الأعضاء بمجلس المحافظين الحاليون، والممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار Whoopi Goldberg، والمونتيرة كيت آميند.. والسينمائية Mandy Walker، والمنتج ديفيد ليندي.

ومن بين الأعضاء الجدد بالمجلس، المونتير ستيفن ريفكين والماكيير ليندا فلاور، والمنتجة Lynette Howell