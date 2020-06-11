انقطاع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالقاهرة غداً.. بينها مستشفى عين شمس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنَّه نظراً لتنيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع كوبري للمشاه بجوار مستشفى كوبري القبة العسكري، الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم.

وبينت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان صادر اليوم، أنَّ تغيير مسار خط المياه سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (الكلية الفنية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – دار الضيافة – مستشفى عين شمس التخصصي) وضعفها عن (مستشفى كوبري القبة العسكري).

قطع المياه من الساعة 10 صباح غد الجمعة حتى الـ8 مساء اليوم نفسه

وأكّدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنَّ قطع المياه سيكون اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غد الجمعة الموافق 12-6-2020 وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى أنَّه تمّ تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.