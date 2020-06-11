الإسماعيلية تبدأ إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي

أعلن اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إنه تلقى عدد كبير من طلبات التقنين لواضعي اليد على الأراضى والتى تم التعامل معها من خلال اللجان المشكلة للفحص والمعاينات والتسجيل على المنظومة وقد تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنين، وتم إجراء المعاينات اللازمة، وبدء اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى وبدء اتخاذ اجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقدة اليوم اللواء السكرتير العام للمحافظة وبحضوراللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة وبحضور مدير عام حساب استصلاح الأراضى والأملاك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الاجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة خلال الاجتماع ضرورة تدقيق ومراجعة كافة البيانات والإحصائيات وتوثيقها أولا بأول وتسجيلها على المنظومة، وذلك فى إطارإستكمال تنفيذ اجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى والعمل على التيسيرعلى المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوي ، بناء على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.