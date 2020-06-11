التعليم تعلن مقرات قبول الاعتذارات للمشاركين بأعمال امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين في تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2019-2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن لجان الإدارة قد بدأت أمس الأربعاء 10 يونيو 2020 توزيع خطابات الندب للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين في تقدير الدرجات وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020 وحتى يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 بكل المديريات تسهيلاً على السادة المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

10 حالات لقبول الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم، حالات قبول الاعتذارات:

1. قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2. إجازة دون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4. نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6. وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.